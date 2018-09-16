Головкин проиграл Альваресу, потерпел первое поражение в карьере и лишился поясов WBA, WBC и IBO

Казахстанский боксер Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионских поясов WBA Super, WBC и IBO в среднем весе.

Бой, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса по очкам. Счет судейских записок: 114-114, 115-113, 115-113.

В сентябре 2017 года состоялся первый бой между Головкиным и Альваресом – в нем была зафиксирована ничья.

Головкин потерпел первое поражение в карьере. До сегодняшнего дня на счету 36-летнего казахстанца было 38 побед (34 – нокаутом) и одна ничья.

28-летний Альварес одержал 50 побед (34 – нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.

Головкин: «Альварес – клоун и шоумен»

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме