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Головкин проиграл Альваресу, потерпел первое поражение в карьере и лишился поясов WBA, WBC и IBO
Казахстанский спортсмен больше не непобедимый.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионских поясов WBA Super, WBC и IBO в среднем весе.
Бой, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса по очкам. Счет судейских записок: 114-114, 115-113, 115-113.
В сентябре 2017 года состоялся первый бой между Головкиным и Альваресом – в нем была зафиксирована ничья.
- Головкин потерпел первое поражение в карьере. До сегодняшнего дня на счету 36-летнего казахстанца было 38 побед (34 – нокаутом) и одна ничья.
- 28-летний Альварес одержал 50 побед (34 – нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.
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