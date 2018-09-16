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Сауль Альварес: «Если люди хотят третий бой против Геннадия Головкина, мы сделаем это»

Альварес: «Если люди хотят третий бой против Головкина, мы сделаем это»
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Думается, фанаты не будут против.

Новый чемпион по версиям WBA Super, WBC и IBO Сауль Альварес не против провести еще один бой против казахстанского спортсмена Геннадия Головкина.

«Если люди хотят еще один бой, мы снова выйдем на ринг. Мы сделаем это, без сомнений», – сказал Альварес.

«Возможен ли третий бой? При правильных условиях – да», – согласился с Альваресом Головкин.

  • Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел в 2017 году и завершился вничью.
  • В этом году Альварес победил решением судей: 114-114, 115-113, 115-113.

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