Getty Images
Сауль Альварес: «Если люди хотят третий бой против Геннадия Головкина, мы сделаем это»
Думается, фанаты не будут против.
Новый чемпион по версиям WBA Super, WBC и IBO Сауль Альварес не против провести еще один бой против казахстанского спортсмена Геннадия Головкина.
«Если люди хотят еще один бой, мы снова выйдем на ринг. Мы сделаем это, без сомнений», – сказал Альварес.
«Возможен ли третий бой? При правильных условиях – да», – согласился с Альваресом Головкин.
- Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел в 2017 году и завершился вничью.
- В этом году Альварес победил решением судей: 114-114, 115-113, 115-113.
Реванш Мэйуэзера с Пакьяо – пустое позорище. Это нельзя смотреть
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте