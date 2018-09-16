Геннадий Головкин – о поражении от Сауля Альвареса: «Думаю, я боксировал лучше, чем он»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал поражение в поединке против мексиканца Сауля Альвареса.

«Я не хочу говорить о том, кто выиграл, потому что победа принадлежит Альваресу решением судей. Мне кажется, для фанатов это был очень хороший и захватывающий бой. Думаю, я боксировал лучше, чем он», – сказал Головкин.

Головкин уступил Альваресу решением судей (114-114, 115-113, 115-113) и лишился поясов WBA Super, WBC и IBO.

После поединка боксеры отметили, что согласны на третий бой.

Альварес: «Если люди хотят третий бой против Головкина, мы сделаем это»

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