«Америка не даст Альваресу проиграть». Эксперты и болельщики мочат судей за поражение Головкина

В ночь с 15 на 16 сентября казахстанский боксер Геннадий Головкин проиграл мексиканцу Саулю Альваресу решением судей (114-114, 115-113, 115-113) и лишился поясов WBA, WBC и IBO.

Сам Головкин не считает, что был хуже соперника. «Мне кажется, для фанатов это был очень хороший и захватывающий бой. Думаю, я боксировал лучше, чем он», – сказал Геннадий.

Схожую мысль выразил глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский: «Посмотрел бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом. На мой взгляд, Гена все-таки победил. Как и в первом бою. Хотя оба боя очень близкие. Судьи помогают Канело, как и в то раз, что тут скажешь».

Независимый судья Харольд Ледерман отдал Геннадию 5 из 6 последних раундов, но официальные судьи приняли иное решение. В твиттере уже бушует волна – многие пользователи считают победителем боя именно Головкина.

Вот твит с опросом, где пользователь попросил респондентов сделать ретвит за Головкина и поставить лайк за Альвареса. На данный момент у казахстанца 1700 голосов, у мексиканца – 1100.

А вот опрос HBO, тут цифры еще более красноречивые: 62% процента проголосовали за Головкина, 28% – за Канело, еще 10% – за ничью.

«Ты никогда не победишь Альвареса в Лас-Вегасе. На победу в таком случае может рассчитывать только Флойд Мэйуэзер. Америка не даст Канело проиграть, потому что он – их единственная звезда, только за трансляции матчей с его участием американцы платят деньги. Головкин выиграл оба боя, но в истории у него не останется этих побед», – пишет пользователь Darren Reed.

«Жульничество во время первого боя. Грабеж во время второго. Мы все знаем, кто здесь настоящий чемпион», – пишет другой пользователь. Ему вторит еще один возмущенный голос: «Я закончил с боксом. Это абсолютный позор».

Катмен украинских чемпионов Василия Ломаченко и Александра Усика Расс Абнер тоже считает, что в Лас-Вегасе победил Головкин. «Это моя карточка с оценками. 115-114 в пользу Головкина. Также я мог отдать последний раунд Головкину и это сделало бы его победу еще более убедительной. Но отдал его Альваресу из-за его храбрости, правда, это спорное решение.

Головкин выиграл бой и не заслуживал проиграть свои пояса в этот вечер. Единственное, что зацепило Головкина – это то, что Альварес не стоял на месте и нажимал на Геннадия. Из-за этого несколько раундов действительно были близкими. Отличный бой между двумя отличными боксерами», – написал Абнер в инстаграме.

Российский комментатор бокса Григорий Стангрит согласен со всем вышесказанным. «Считаю, некорректное решение судей. Необъективное. Я еще могу понять ничейный результат – одна из карточек была ничейной. Первые раундов восемь бой был равный, победителя определить было сложно. Но последние четыре раунда – концовка боя – однозначно за Головкиным. В конце он этот бой забрал. У меня получилось 8:4 по раундам и 116:112, ну, пусть даже 115:113. Ну, даже ничью с огромной натяжкой я могу понять. Но никак не победу Альвареса.

Это напоминает историю боев Пакьяо – Маркес. Четыре раза они встречались, и все время судьи отдавали победу Мэнни, который был более молодым, более кассовым. Мне кажется, тут может быть то же самое. Победу раз за разом будут отдавать более перспективному в будущем с финансовой точки зрения Альваресу. Если только им встречаться до тех пор, пока Геннадий наконец не попадет и не рубанет Альвареса. Наверное, только так. Ну и есть финансовый смысл. Очередные 15-20 млн долларов – это гигантские деньги. Вроде бы, тут все за третий бой: спортивная сторона, финансовая, попытка вернуть титулы. Ну и если они встретятся в третий раз – понятно, что мы все посмотрим», – приводит слова Стангрита Sport24.

Наконец, Головкина поддержал российский хоккеист Евгений Малкин. «Засудили! Мы с тобой, брат», – написал форвард «Питтсбурга» в инстаграме.

Поражение от Альвареса стало первым в карьере Головкина (+38, =1, -1).

На счету мексиканца теперь 50 побед, одно поражение и две ничьих.

Головкина засудили? Опрос 4453 голосов Однозначно Нет, все справедливо

Альварес: «Если люди хотят третий бой против Головкина, мы сделаем это»

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