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Леброн Джеймс: «Бой Геннадия Головкина и Канело Альвареса – один из лучших, что я видел»
Даже лучший баскетболист планеты под впечатлением.
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал реванш за звание чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA super, IBO, WBC, IBF и The Ring.
«Один из лучших боев, которые я когда-либо видел. Невероятные соперники – Канело Альварес и Геннадий Головкин. Отдаю должное обоим. Смотрел бы на бой целыми днями», – затвитил Леброн.
- Бой между Головкиным и Канело прошел в Лас-Вегасе и завершился в пользу мексиканца.
- Первая встреча между казахстанцем и Альваресом состоялась в сентябре 2017-го и закончилась вничью.
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