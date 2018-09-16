Леброн Джеймс: «Бой Геннадия Головкина и Канело Альвареса – один из лучших, что я видел»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал реванш за звание чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA super, IBO, WBC, IBF и The Ring.

«Один из лучших боев, которые я когда-либо видел. Невероятные соперники – Канело Альварес и Геннадий Головкин. Отдаю должное обоим. Смотрел бы на бой целыми днями», – затвитил Леброн.

Бой между Головкиным и Канело прошел в Лас-Вегасе и завершился в пользу мексиканца.

Первая встреча между казахстанцем и Альваресом состоялась в сентябре 2017-го и закончилась вничью.

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