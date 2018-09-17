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Мэнни Пакьяо подтвердил, что подерется с Флойдом Мэйуэзером. Дата боя – 1 или 8 декабря

Пакьяо подтвердил, что подерется с Флойдом. Дата боя – 1 или 8 декабря
Eurosport

15 ч. назадОбновлено 14 ч. назад

Запасайся сухариками и пивом – поединок уже через 2,5 месяца.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо подтвердил, что вероятность матча-реванша между ним и американцем Флойдом Мэйуэзером очень высока.

По данным филипинского сайта Rappler, стороны находятся в процессе переговоров и, скорее всего, утвердят дату и место проведения боя уже на этой неделе.

  • Вероятнее всего, поединок между Мэйуэзером и Пакьяо пройдет 1 или 8 декабря в Лас-Вегасе.
  • Флойд первым сообщил о предстоящем бое, разместив пост в инстаграм.

Реванш Мэйуэзера с Пакьяо – пустое позорище. Это нельзя смотреть

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