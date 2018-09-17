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Мэнни Пакьяо подтвердил, что подерется с Флойдом Мэйуэзером. Дата боя – 1 или 8 декабря
Запасайся сухариками и пивом – поединок уже через 2,5 месяца.
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо подтвердил, что вероятность матча-реванша между ним и американцем Флойдом Мэйуэзером очень высока.
По данным филипинского сайта Rappler, стороны находятся в процессе переговоров и, скорее всего, утвердят дату и место проведения боя уже на этой неделе.
- Вероятнее всего, поединок между Мэйуэзером и Пакьяо пройдет 1 или 8 декабря в Лас-Вегасе.
- Флойд первым сообщил о предстоящем бое, разместив пост в инстаграм.
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