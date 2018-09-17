«Жахнул бы его по животику». Усик – об отношении к депутатам и их обвинениям в предательстве страны

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу «Вацко Live» рассказал, как относится к политикам и тому, что некоторые называют его предателем родины.

– Кому-то я симпатизирую, и они хотят этого, а кому-то я как кость в горле. Я абсолютно и к тем, и к тем отношусь одинаково с огромным обычным человеческим уважением. Они ко мне будут с оскалом, и я буду с оскалом. Они будут с улыбкой, и я буду с улыбкой, – заявил Усик.

– Если бы тебе прямым текстом в лицо депутат сказал бы, что ты предатель национальных интересов, какие шансы, что ему помогла бы депутатская неприкосновенность?

– Я бы его жахнул по животику, и все. А при чем тут его неприкосновенность? Неприкосновенность действует только в том случае, когда он общается, чтобы его не посадили, и все остальное. Он – народный депутат, и народ, который его выбрал, имеет право его жахнуть, – пояснил боксер.

Полное интервью есть возможность посмотреть тут.

Александр Усик провел 15 боев на профессиональном ринге и все 15 завершил в свою пользу, 11 – нокаутом.

В июле 2018 года Усик по очкам победил российского бойца Мурата Гассиева.

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