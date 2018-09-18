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Реванш между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом пройдет 2 февраля 2019 года
35-летний россиянин повременил с завершением карьеры.
Матч-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом пройдет 2 февраля 2019 года.
По данным Journal de Montreal, поединок, вероятно, состоится на площадке «Форд Центр» в Фриско (пригород Далласа, штат Техас).
- В августе текущего года Ковалев проиграл Альваресу и потерял пояс WBO в полутяжелом весе.
- Ковалев одержал на профессиональном ринге 32 победы (28 – нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей. Альварес пока не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 24 победы (12 – нокаутом).
Элейдер Альварес уничтожил Сергея Ковалева тремя нокдаунами и лишил его пояса WBO в полутяжелом весе
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