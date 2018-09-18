Чемпион мира по боксу подговорил наркоманку ударить по лицу прохожего в обмен на дозу

Британский боксер Джо Сондерс поиздевался над женщиной с наркотической зависимостью.

Спортсмен вместе с приятелем беседовали с женщиной через окно припаркованного автомобиля. Сондерс предложил ей заняться сексом с его попутчиком или спеть в обмен на дозу крэка.

Затем женщина по просьбе боксера ударила прохожего по лицу, назвав его педофилом. Поглумившись над наркозависимой, Сондерс с приятелем расхохотались и поехали дальше.

Видео инцидента вызвало волну негодования у болельщиков, после чего боксеру пришлось извиниться.

Сондерс – непобежденный боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO в среднем весе.

Ближайший бой с его участием намечен на 20 октября 2018 года. Соперником Сондерса станет американец Деметриус Андраде.

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