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Виталий Кличко: «Владимиру Кличко предложили читать лекции в Гарварде»
Ой, что же он там начитает.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о дальнейшей карьере своего брата Владимира.
«Он действительно очень хороший менеджер. Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена.
В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции по Challenge Management [управление вызовами]. Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился», – сообщил Виталий в интервью сайту «Бабель».
- Оба брата Кличко – экс-чемпионы мира по боксу в тяжелой весовой категории.
- Виталий в 2014-м стал мэром Киева. Владимир завершил карьеру в профессиональном боксе после двух поражений подряд – от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
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