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Энтони Джошуа: «Соперник номер один для меня – Деонтей Уайлдер»

Джошуа: «Соперник номер один для меня – Уайлдер»
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Для начала американцу нужно побить Тайсона Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает американца Деонтея Уайлдера своим идеальным соперником.

«Соперник номер один для меня – Уайлдер. Но я не хочу сейчас говорить об этом, контракт не подписан. На мои пояса нет обязательных претендентов, никто не обязан выходить против меня. Иногда ты должен встретиться с обязательным претендентом, как сегодня, но теперь мы выложим опрос в твиттере. Кого вы хотите мне в соперники 13 апреля [2019 года]?

Александр Поветкин – очень тяжелый оппонент, он доказал это своими ударами с левой. Но я пришел сюда, чтобы повеселиться и сделать то, над чем я работал. Несколько лет назад я, возможно, не выиграл бы этот бой. Сегодняшняя победа – это заслуга моего тренерского штаба и людей, которые работают в моем лагере.

Удачи Уайлдеру и Фьюри, желаю им успехов. Пусть победитель приедет в Англию, и мы устроим хорошую заварушку», – приводит слова Джошуа Mirror.

  • Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде.
  • Бой между Уайлдером и Тайсоном Фьюри официально назначен на 1 декабря текущего года.

Фьюри побил очередного мешка и теперь побьется с Уайлдером. Деонтей объявил об этом прямо на ринге

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