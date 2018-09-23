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Энтони Джошуа: «Соперник номер один для меня – Деонтей Уайлдер»
Для начала американцу нужно побить Тайсона Фьюри.
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает американца Деонтея Уайлдера своим идеальным соперником.
«Соперник номер один для меня – Уайлдер. Но я не хочу сейчас говорить об этом, контракт не подписан. На мои пояса нет обязательных претендентов, никто не обязан выходить против меня. Иногда ты должен встретиться с обязательным претендентом, как сегодня, но теперь мы выложим опрос в твиттере. Кого вы хотите мне в соперники 13 апреля [2019 года]?
Александр Поветкин – очень тяжелый оппонент, он доказал это своими ударами с левой. Но я пришел сюда, чтобы повеселиться и сделать то, над чем я работал. Несколько лет назад я, возможно, не выиграл бы этот бой. Сегодняшняя победа – это заслуга моего тренерского штаба и людей, которые работают в моем лагере.
Удачи Уайлдеру и Фьюри, желаю им успехов. Пусть победитель приедет в Англию, и мы устроим хорошую заварушку», – приводит слова Джошуа Mirror.
- Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде.
- Бой между Уайлдером и Тайсоном Фьюри официально назначен на 1 декабря текущего года.
Фьюри побил очередного мешка и теперь побьется с Уайлдером. Деонтей объявил об этом прямо на ринге