Тайсон Фьюри так обиделся на Энтони Джошуа, что заблокировал его в твиттере

Скандал между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри продолжается.

После победного боя с Александром Поветкиным Джошуа столкнулся с очередным цунами критики от Фьюри, который обзывал Энтони бомжом и упрекал, что русский боксер слишком стар для равного боя. А самого Тайсона он боится. Энтони советовал Фьюри меньше болтать и обзывал старикашкой. И вот дело дошло до крайности.

Вечером в воскресенье Тайсон Фьюри заблокировал оппонента в твиттере, что вызвало шок у Энтони Джошуа. «Чего такой серьезный», – написал боксер и выложил скрин с сообщением о блокировке.

Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде.

1 декабря Тайсон Фьюри проведет поединок с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

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