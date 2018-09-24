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Тайсон Фьюри так обиделся на Энтони Джошуа, что заблокировал его в твиттере
И все лайки убрал.
Скандал между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри продолжается.
После победного боя с Александром Поветкиным Джошуа столкнулся с очередным цунами критики от Фьюри, который обзывал Энтони бомжом и упрекал, что русский боксер слишком стар для равного боя. А самого Тайсона он боится. Энтони советовал Фьюри меньше болтать и обзывал старикашкой. И вот дело дошло до крайности.
Вечером в воскресенье Тайсон Фьюри заблокировал оппонента в твиттере, что вызвало шок у Энтони Джошуа. «Чего такой серьезный», – написал боксер и выложил скрин с сообщением о блокировке.
- Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде.
- 1 декабря Тайсон Фьюри проведет поединок с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
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