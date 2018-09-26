Вышел трейлер фильма «Крид-2». Нет, это не тот Крид

В сети появился трейлер спортивной драмы «Крид-2» о боксере Адонисе Криде. Главные роли исполнили актер Майкл Джордан – не путать с легендарным баскетболистом – и Сильвестр Сталлоне.

Герой решает возникающие проблемы в семье и готовится к новому бою. Его соперником станет русский боксер Виктор Драго, сын легендарного Ивана Драго из «Рокки 4». Режиссером сиквела стал Стивен Кейпл-младший.

В США картина выйдет в конце ноября.

В российский прокат лента выйдет 17 января 2019 года.

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