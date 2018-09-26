Other Agency

Вышел трейлер фильма «Крид-2». Нет, это не тот Крид

Вышел трейлер фильма «Крид-2». Нет, это не тот Крид
Eurosport

1 час назад

Точно-точно.

В сети появился трейлер спортивной драмы «Крид-2» о боксере Адонисе Криде. Главные роли исполнили актер Майкл Джордан – не путать с легендарным баскетболистом – и Сильвестр Сталлоне.

Герой решает возникающие проблемы в семье и готовится к новому бою. Его соперником станет русский боксер Виктор Драго, сын легендарного Ивана Драго из «Рокки 4». Режиссером сиквела стал Стивен Кейпл-младший.

  • В США картина выйдет в конце ноября.
  • В российский прокат лента выйдет 17 января 2019 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич

02:03
Популярные видео
Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола
2 609 просмотров24/09 в 09:04
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
1 099 просмотров23/09 в 21:27
А еще вам может понравиться