Федерация бокса России подарила парням перчатки, чтобы они защитили места в очереди за новым iPhone

Федерация бокса России устроила акцию перед магазином Apple на Тверской улице Москвы в преддверии старта продаж новых iPhone.

«Сегодня последний вечер ожиданий перед началом продаж новых iPhone. И мы решили скрасить это ожидание людям, стоящим в очереди! Вернее, самым первым двум.

Парни стоят уже несколько часов, и чтобы им было проще отстаивать свое место в очереди и отбивать желание у остальных лезть вперед, мы подарили им пару боксерских перчаток. Надеемся, они применят их на ринге, а сегодня ночью лишь многозначительно потрясут перед носом тех, кто будет лезть вперед. До встречи на ринге!» – говорится в посте инстаграма федерации.

С 28 сентября в России стартуют продажи iPhone Xs. Цена – от 87990 рублей.

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