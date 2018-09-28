Бой Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе

Американец выложил в инстаграме агрессивный тизер и анонсировал дату боя – 1 декабря. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер поборются в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр», вмещающей 21 000 зрителей.

Уайлдер – действующий чемпион WBC в тяжелом весе, и Фьюри предстоит оспорить титул соперника.

Фьюри не проигрывал на протяжении 27 поединков, а Уайлдер оформил 39 нокаутов в 40 боях.

«Стэйплс-центр» - домашний стадион клубов НБА «Лейкерс» и «Клипперс.

Это будет первый бой Тайсона Фьюри после перерыва длиной в два с половиной года.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube