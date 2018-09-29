Каллум Смит победил Джорджа Гроувза и стал чемпионом мира по версии WBA и The Ring в среднем весе

В финале Мировой боксерской суперсерии британец Каллум Смит победил соотечественника Джорджа Гроувза.

Он нокаутировал соперника в седьмом раунде.

Поединок проходил в Джидде в Саудовской Аравии. Смит стал чемпионом мира во втором среднем весе до 76,2 килограммов. Он получил кубок Мохаммеда Али и пояса по версии WBA (Super) и The Ring.

Каллум одержал 25-ю победу подряд (18-ю нокаутом). В плей-офф Мировой боксерской суперсерии 28-летний британец решением судей выиграл у Эрика Скоглунда и Ники Холцкена.

В первом тяжелом весе турнира обладателем кубка Мохаммеда Али стал украинец Александр Усик. Он в Москве победил русского боксера Мурата Гассиева.

Бой Уайлдер – Фьюри состоится 1 декабря

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