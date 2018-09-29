Каллум Смит победил Джорджа Гроувза и стал чемпионом мира по версии WBA и The Ring в среднем весе
Второй обладатель кубка Мохаммеда Али.
В финале Мировой боксерской суперсерии британец Каллум Смит победил соотечественника Джорджа Гроувза.
Он нокаутировал соперника в седьмом раунде.
Поединок проходил в Джидде в Саудовской Аравии. Смит стал чемпионом мира во втором среднем весе до 76,2 килограммов. Он получил кубок Мохаммеда Али и пояса по версии WBA (Super) и The Ring.
- Каллум одержал 25-ю победу подряд (18-ю нокаутом). В плей-офф Мировой боксерской суперсерии 28-летний британец решением судей выиграл у Эрика Скоглунда и Ники Холцкена.
- В первом тяжелом весе турнира обладателем кубка Мохаммеда Али стал украинец Александр Усик. Он в Москве победил русского боксера Мурата Гассиева.
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