Тайсон Фьюри – Деонтею Уайлдеру: «Моя жена толкает сильнее, чем ты, сучонок»

Боксеры-тяжеловесы Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер устроили перепалку на пресс-конференции в Лондоне.

Уайлдер несколько раз толкнул Фьюри, но лишь раззадорил Тайсона: «Моя жена толкает сильнее, чем ты, сучонок. Я ничего не почувствовал, ты жалок. У тебя никогда не хватит духу ударить меня. Ты думаешь, что это игра, но я ударю тебя в лицо. Я не играю, особенно с такими бомжарами, как ты. Думаешь, что сильно бьешь? Так сделай это, мальчик».

Видео - «Покажи мне удар! 40 боев и 39 нокаутов!» Самовоспламеняющаяся пресс-конференция Фьюри и Уайлдера 03:14

Бой пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе.

Уайлдер – чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе.

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