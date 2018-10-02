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Тайсон Фьюри – Деонтею Уайлдеру: «Моя жена толкает сильнее, чем ты, сучонок»

Фьюри – Уайлдеру: «Моя жена толкает сильнее, чем ты, сучонок»
Eurosport

1 час назад

Намечается новый жаркий бой.

Боксеры-тяжеловесы Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер устроили перепалку на пресс-конференции в Лондоне.

Уайлдер несколько раз толкнул Фьюри, но лишь раззадорил Тайсона: «Моя жена толкает сильнее, чем ты, сучонок. Я ничего не почувствовал, ты жалок. У тебя никогда не хватит духу ударить меня. Ты думаешь, что это игра, но я ударю тебя в лицо. Я не играю, особенно с такими бомжарами, как ты. Думаешь, что сильно бьешь? Так сделай это, мальчик».

Видео - «Покажи мне удар! 40 боев и 39 нокаутов!» Самовоспламеняющаяся пресс-конференция Фьюри и Уайлдера

03:14
  • Бой пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе.
  • Уайлдер – чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе.

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