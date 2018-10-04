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Сергей Ковалев подтвердил, что реванш против Элейдера Альвареса пройдет 2 февраля

Ковалев подтвердил, что реванш против Альвареса пройдет 2 февраля
Р-Спорт

1 час назад

У Крушителя есть последний шанс.

Российский боксер Сергей Ковалев подтвердил, что его бой с колумбийцем Элейдером Альваресом состоится 2 февраля 2019 года в Далласе (США).

«Как я и обещал, сообщаю вам о дате своего реванша против Альвареса. Бой назначен на 2 февраля, поединок пройдет в Далласе, штат Техас», – написал 35-летний Ковалев в инстаграме.

В августе текущего года Ковалев проиграл Альваресу и потерял пояс WBO в полутяжелом весе, после чего задумался о завершении карьеры.

  • В итоге боксер воспользовался опцией в контракте на реванш с колумбийцем.
  • Ковалев одержал на профессиональном ринге 32 победы (28 – нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей. Альварес пока не знает поражений на профессиональном ринге, на его счету 24 победы (12 – нокаутом).

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