Eurosport
Флойд Мэйуэзер приехал на 200-летие Грозного и пострелял из винтовки
Знают толк в праздниках.
Флойд Мэйуэзер показал в соцсетях чеченское гостеприимство.
Боец приехал на 200-летний юбилей столицы Чечни – города Грозный. Как оказалось, спортсмен хорошо знает местность – от аэропорта до города Флойд добрался на автомобиле самостоятельно.
Там бойцу дали пострелять из винтовки. «Продолжаю думать, что мог бы просто сбить мишень рукой», – пошутил американец в инстаграме.
- Флойд Мэйуэзер провел 50 боев без поражений, среди них 27 побед нокаутом.
- В марте 2017-го спортсмен уже гостил в Чечне: там он познакомился с главой республики Рамзаном Кадыровым и посетил бойцовский клуб «Ахмат».
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