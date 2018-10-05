Eurosport

Флойд Мэйуэзер приехал на 200-летие Грозного и пострелял из винтовки

Мэйуэзер приехал на 200-летие Грозного и пострелял из винтовки
Eurosport

1 час назад

Знают толк в праздниках.

Флойд Мэйуэзер показал в соцсетях чеченское гостеприимство.

Боец приехал на 200-летний юбилей столицы Чечни – города Грозный. Как оказалось, спортсмен хорошо знает местность – от аэропорта до города Флойд добрался на автомобиле самостоятельно.

Там бойцу дали пострелять из винтовки. «Продолжаю думать, что мог бы просто сбить мишень рукой», – пошутил американец в инстаграме.

  • Флойд Мэйуэзер провел 50 боев без поражений, среди них 27 побед нокаутом.
  • В марте 2017-го спортсмен уже гостил в Чечне: там он познакомился с главой республики Рамзаном Кадыровым и посетил бойцовский клуб «Ахмат».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 3 очка Малкина, гол Овечкина, ассист Кузнецова. Триллер «Питтсбурга» и «Вашингтона» с 13 шайбами

04:39
Популярные видео
У Селби закончились силы после китайской феерии, и первый номер рейтинга слился Дэю
2 004 просмотровВчера в 21:20
2 убойные шайбы «Сан-Хосе», которые просто пыль на фоне пяти страйков «Анахайма»
1 223 просмотровВчера в 10:32
А еще вам может понравиться