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Боксер Сауль Альварес подписал самый дорогой контракт в истории спорта на 317 миллионов евро

Альварес подписал самый дорогой контракт в истории спорта на 317 миллионов евро
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Лакшери-рекорд.

Сервис стриминга спортивных трансляций заключил соглашение с боксером Саулем Альваресом.

Контракт между мексиканским спортсменом и американской платформой DAZN рассчитан на 5 лет и показ 11 его боев. Это соглашение – самое дорогостоящее в истории спорта, и оценено в 365 млн долларов (317 – в евро). Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту Джанкарло Стэнтону, который подписал контракт с «Янкис» на 13 лет на 325 млн долларов.

  • 15 декабря состоится бой Сауля Альвареса и Рокки Филдинга.
  • Мексиканец стал чемпионом мира WBC, WBA и The Ring в среднем весе.
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