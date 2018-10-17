Боксер Сауль Альварес подписал самый дорогой контракт в истории спорта на 317 миллионов евро

Сервис стриминга спортивных трансляций заключил соглашение с боксером Саулем Альваресом.

Контракт между мексиканским спортсменом и американской платформой DAZN рассчитан на 5 лет и показ 11 его боев. Это соглашение – самое дорогостоящее в истории спорта, и оценено в 365 млн долларов (317 – в евро). Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту Джанкарло Стэнтону, который подписал контракт с «Янкис» на 13 лет на 325 млн долларов.

15 декабря состоится бой Сауля Альвареса и Рокки Филдинга.

Мексиканец стал чемпионом мира WBC, WBA и The Ring в среднем весе.

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