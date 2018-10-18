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Флойд Мэйуэзер: «Бокс или ММА? Хабиб вызвал меня, значит он должен прийти в мой мир»

Мэйуэзер: «Бокс или ММА? Хабиб вызвал меня, значит он должен прийти в мой мир»
Eurosport

1 час назадОбновлено 48 мин. назад

Начались торги.

Экс-чемпион мира Флойд Мэйуэзер согласился драться с Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

«Мы подеремся. Я сам себе босс. Не знаю, что там думает Хабиб, но я думаю, что мы сделаем такой бой. Он написал в инстаграме, что не хочет драться в Вегасе. Но мы знаем, что Вегас – столица боев. Просто здесь нужно вести себя как настоящий профессионал – не только во время поединка, но и после него. Он же повел себя после боя с Макгрегором непрофессионально. Я не смотрел видео, но мне рассказывали, что Хабиб творил какое-то безумие.

Бокс или ММА? Кто хочет этот бой? Хабиб меня вызвал. Значит он должен прийти в мой мир. Только бокс – игра по моим правилам. Он сказал, мол, он уложил Макгрегора, а я нет. Ну что же, приходи в бокс – и я уложу тебя спать. За бой с Хабибом я заработаю больше, чем с Конором. Думаю, около 200 миллионов долларов», – цитирует Мэйуэзера TMZ.

  • Хабиб бросил вызов Флойду, заявив, что «в джунглях должен быть только один король».
  • Флойд выиграл 50 боев из 50. Нурмагомедов победил в 27 поединках из 27 возможных.

Хабиб и Мэйуэзер развели пустой треп. Они никогда не подерутся

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