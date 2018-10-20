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Василий Ломаченко: «Возможный бой Хабиба и Флойда – неуважение к боксу»

Ломаченко: «Возможный бой Хабиба и Флойда – неуважение к боксу»
Eurosport

40 мин. назад

Далеко не все в восторге от этой идеи.

Украинский чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал возможный бой Флойда Мэйуэзера и Хабиба Нурмагомедова.

«Вы верите во всю эту историю, в бой Хабиба и Флойда? Мне это все совершенно не нравится. Это неуважение ко всем боксерам. Безусловно, это хороший бизнес, это большие деньги для обоих, но это просто какой-то спектакль. Пусть проводят бой в UFC. Флойд не боец ММА? Так и Хабиб не боксер», – сказал Ломаченко каналу
.
  • Хабиб бросил вызов Флойду, заявив, что «в джунглях должен быть только один король».
  • Флойд выиграл 50 боев из 50. Нурмагомедов победил в 27 поединках из 27.
  • Мэйуэзер согласен только на бой по правилам бокса.
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