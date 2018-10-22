«******* [свали], скучно». Промоутер Джошуа не хочет делить гонорары, как предложил Уайлдер

Промоутер боксера Энтони Джошуа – Эдди Хирн – жестко выступил против инициативы Деонтея Уайлдера поделить гонорары за бой в свою пользу.

Уайлдер хочет поделить призовые от пока незаявленного боя с чемпионом по версии WBC 60-40 в свою пользу. Промоутер Энтони отреагировал на предложение американца резко и едко.

«Скучно, скучно, чувак, ******** [свали], ты не заработал трех миллионов баксов.

Пройдись по любой улице, по любому городу мира и спроси, кто такой Деонтей Уайлдер – ни у кого, ***** [блин], не будет ни одной догадки на этот счет. Не трать наше время, не пытайся пиариться за счет Джошуа.

****** [гребаная] трата моего времени, моей жизни. Если он правда считает, что это справедливо – я, ***** [блин], реально занятой человек. Дайте мне того, кто хочет биться с Джошуа, а не набивать таким образом популярность. Насколько тупым нужно быть, чтобы подумать, что Уайлдеру действительно нужен этот бой?» – процитировал экспрессивного Хирна Daily Mail.

С кем точно встретися Уайлдер, так это с Тайсоном Фьюри. Бой состоится 1 декабря.

Последний поединок Джошуа был с Александром Поветкиным – британец нокаутировал россиянина в седьмом раунде.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке