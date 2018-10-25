«Она была счастлива, увидев меня мертвым». Жена тренера по боксу заказала мужа и села на 20 лет

«Я бы никогда не поверил, что подобное может случиться со мной. Это словно история из телевизора или какого-то шоу», – спустя несколько лет с удивлением вспоминал Рамон Соса. Он стал профессиональным боксером в 17 лет и сразу получил громкое прозвище Пуэрториканский экспресс. Парень одного за другим отправлял соперников на настил, но так и не получил широкой известности – уровень местных соревнований мешал стать одним из великих.

Рамон не видел себя без бокса, поэтому после расставания с перчатками переехал в Хьюстон и открыл тренировочный зал. Передача опыта и подготовка молодых спортсменов стали его призванием и занимали почти все свободное время. Оставшееся он тратил на трех детей от первого брака – бывшая супруга разлучила их с Рамоном, но он как достойный отец всегда искал связь с родными.

Жизнь Сосы круто изменилась в 2007 году, когда сердце снова пробило чувство. «Один из друзей сказал мне: «Мужик, есть местечко. Там играет живая музыка, а еще я слышал, там полно симпатичных латиноамериканок». Возможность вдохнуть вместо мужского пота клубную жизнь взбодрила Рамона, и он согласился. На тусовке внимание спортсмена привлекла богиня, которая выделялась на фоне остальных резкими и возбуждающими движениями, а когда дамочка случайно (или нет) наступила Сосе на ногу, он понял – это судьба.

Рамон и Лулу Дорантес очень быстро сблизились, по словам влюбленного, девушка будто околдовала его. Она уехала в Хьюстон из Мексики вместе с сыном и дочкой в поисках лучшей жизни и нашла ее. Окрыленный успехами на личном фронте Соса открыл еще один тренажерный зал и сделал Лулу, которая до этого работала стилистом, одним из персональных тренеров.

Но не все оказались в восторге от перемен в жизни мужчины. «Она не хотела с нами общаться. Мы были для нее пустым местом», – жаловалась дочь Рамона Миа. Лулу бесили постоянные контакты Сосы с детьми, но еще больше – деньги (18-20 тысяч долларов в месяц), которые он перечислял им. Взаимная ненависть даже привела к тому, что Миа и остальные дети отказались приехать на свадьбу отца, чем едва не разбили ему сердце.

Но самый ад начался спустя шесть лет совместной жизни с Лулу. Женщина закормила подруг жалобами на мужа: якобы он пристрастился к бутылке, в алкогольных угарах бил ее и принуждал к сексу. В марте 2015-го дело дошло до того, что Дорантес наняла адвоката по бракоразводным процессам и отправляла ему фотографии с ссадинами и ушибами, которые оставлял мужчина.

«Все они были сфабрикованы, – оправдывался Рамон. – Однажды она вывела меня, и я сломал дверь. Но чтобы я ударил ее – никогда!» Лулу боялась супруга и изливала желчь знакомым, но в июне терпение девушки выкипело. Она поделилась страданиями фактически с первым встречным – парнем по имени Мундо, который тренировался в зале у Сосы. «Знаешь, я устала от него. Хотела бы, чтобы он исчез», – произнесла Лулу и свела пальцы в форме пистолета.

В тот момент девушка допустила грубейшую ошибку, потому что не учла – Мундо и Рамон давно сблизились. Начинающий боец, который взялся за спорт ради того, чтобы не тусоваться на улицах в опасных компаниях, называл Сосу другом и ментором. Именно его внимательность спасла тренеру жизнь. «Я понял, что Рамон в опасности. Когда Лулу произносила те слова, по глазам было видно – она настроена серьезно», – заметил Мундо и тут же предложил девушке помощь в поисках наемного убийцы. Конечно, это был маневр, чтобы выиграть время. После общения с Лулу он бросился к Рамону и рассказал все, что знал.

«Она собиралась покончить со мной до развода, потому что в противном случае не получила бы мои деньги», – объяснял себе поступок жены Соса. Мужчина совместно с Мундо разработал план, как помешать супруге и остаться в живых: Рамон отправился в полицию и обрисовал ситуацию, но шериф отказался арестовать Лулу за неимением улик. Тогда тренера осенило: подставное убийство – идеальный вариант.

Подготовка к исполнению задуманного началась со звонка Лулу. Мундо дал девушке номер несуществующего киллера и сам отвечал на ее сообщения. «Ты серьезно настроена убить его?» – уточнил парень. «Да, да, обязательно. Это должно произойти», – ответ оказался исчерпывающим.

Постановка убийства занимала несколько суток, и эти дни Рамон жил в страхе. Он боялся, что жена перестрахуется и закажет еще одного киллера, поэтому купил пистолет и оглядывался на улице по сторонам, а ночью прятал под подушкой топор. Местом действия участники выбрали поле, где подготовили яму для тела Сосы. «Я не знал, как все должно выглядеть, поэтому специальные люди загримировали меня, нарисовали на голове след от пули и пустили искусственную кровь. Наверное, я единственный человек, который выбрался из собственной могилы», – поведал Рамон.

Когда снимки были готовы, Мундо лишь оставалось предоставить их Лулу, чтобы получить деньги и окончательно разоблачить ее. На встрече липовый исполнитель убийства заверил заказчицу, что преступление состоялось максимально успешно, и показал фото с трупом. «Она была счастлива, увидев меня мертвым» – Лулу не скрывала радости и много смеялась. В качестве компенсации за работу она выделила 3 тысячи долларов, часы, драгоценности и белый фургон Рамона. Напоследок агент рассказал, что Соса перед смертью спросил, за что его убивают. «Из-за его детей и за то, что бил меня, кретин», – зло ответила Лулу.

Следующим утром в тренажерный зал нагрянула полиция. Она расспросила Дорантес об исчезновении мужа, но та лишь объяснила, что он не появлялся на работе и в последний раз виделся с ней больше недели назад. Дама была спокойна и говорила уверенно – она знала, что рано или поздно придется общаться с копами. Когда детектив понял, что расколоть Лулу сходу не получится, он нацепил на нее наручники и объявил об аресте. И даже тогда коварная женщина не сдалась – попросила зачитать ее права и отказалась общаться без адвоката.

«Никогда бы не подумал, что кто-то захочет убить меня, – сожалел Соса. Она приехала сюда за американской мечтой, быстро добилась ее, но так нелепо все потеряла. Это грустно». Спустя годы Рамон изредка вспоминает о несчастной любви, которая чуть не стоила ему жизни. А Лулу наверняка сожалеет – 20 лет из самого яркого отрезка в жизни она могла провести иначе.

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