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«СЭ»: «Лужники» готовы провести бой Хабиб Нурмагомедов – Флойд Мэйуэзер

«СЭ»: «Лужники» готовы провести бой Хабиб – Флойд
Eurosport

1 час назад

Предложения пока не поступало, но арена готова ко всему.

Дирекция по коммуникациям и продвижении Олимпийского комплекса «Лужники» выразила готовность провести бой между звездой UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мэйуэзером.

«Если «Лужники» будут выбраны площадкой для боя, то мы готовы провести на БСА практически любое спортивное мероприятие. На сегодня запросов по поводу поединка к нам не поступало», – сообщили «СЭ» в дирекции.

  • В 2018 году «Лужники» приняли семь матчей чемпионата мира по футболу, включая матч-открытие и финал.
  • После победы над Конором Макгрегором Хабиб бросил вызов завершившему карьеру Флойду Мэйуэзеру.
  • Непобедимый американец согласен на бой только по правилам бокса.
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