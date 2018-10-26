Бокс не нужен даже каналу HBO, который показывал его 45 лет. Но ММА не будет править

Бокс – последний топовый вид спорта, который остался в гангстерских 70-х и не рванул в новое время. Единственное отличие от залов 40-летней давности – в партере запретили курить, в остальном все сохранилось, как в старые-добрые.

Боксеры все так же таскают за собой огромную команду, хотя в остальных видах спорта хватает одного тренера. Промоутеры выглядят так же свиноподобно и максимально отталкивающе, их грязные делишки торчат прямо из карманов пиджаков. Если камера находит в зале девушку или жену спортсмена, то это непременно либо боевая чика с характером, либо кроткая леди с грустными глазами. Ничего не меняется.

Бокс максимально запутан. В нем даже нельзя назвать одного суперчемпиона – нужно обязательно делать сноски: в какой версии, в каком весе, в каком году. И из-за этого в боксе постоянный треш с телеправами – невозможно оплатить один сервис и быть уверенным, что увидишь лучшие поединки. Из-за клановости и дележки влияния промоутеры скидывают трансляции разным каналам и разным телесетям.

HBO, боксGetty Images

Во времена, когда эфир не стоил ничего, на ТВ было одно место, которое сохраняло элитарность и историю. HBO оставался домом бокса 45 лет и за это время организовал больше 1000 разных поединков. Еще в 1975-м они продали 500 тысяч трансляций pay-per-view «Триллера в Маниле» между Али и Фрейзером. Показывали бои Мэйуэзера с Де ла Хойей в 97-м и Де ла Хойи с Пакьяо в 2008-м. Делили с извечным конкурентом Showtime продакшн поединков Льюиса с Тайсоном в 2002-м и Мэйуэзера с Пакьяо в 2015-м. Если вы хотя бы чуть-чуть разбираетесь в спорте, то уже облучились от радиоактивности имен.

В конце сентября HBO объявил, что свернет с нового сезона регулярные трансляции бокса и переключится на другие форматы. «Из-за нашего сотрудничества с боксерскими организациями люди забыли, что мы не спортивное ТВ, а сторителлинговая платформа, – сказал исполнительный вице-президент HBO Sport Питер Нельсон. – В будущем вы увидите программы без сценария, длинные документальные фильмы, реалити-шоу, спортивную журналистику, специальные события и много другого уникального контента».

Последним поединком на HBO станет ноябрьский махач петербуржца Дмитрия Бивола в защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе. Проблема косвенно состоит и в этом тоже. В боксе больше нет громких имен, на которые клюют зрители. Бой Бивола годичной давности с новозеландцем Бродхёрстом привлек лишь 341 тысячу зрителей. Сентябрьская битва Эстрады и Оракуды продала лишь 298 тысяч PPV-трансляций – антирекорд HBO за всю историю.

Только за последние пять лет средняя доля телесмотрения упала с 1,016 млн человек до 690 тысяч, и это абсолютно объективные цифры. «Недавние исследования аудитории показали, что бокс перестал быть определяющим фактором для подписки на HBO», – подтверждает Питер Нельсон.

Нужно напомнить, что остается причиной для подписки. Кабельная сеть показывает «Игру престолов», «Мир Дикого запада», «Большую маленькую ложь» и «Настоящего детектива», а раньше пускал в эфир «Секс в большом городе», «Подпольную империю» и «Клан Сопрано» – все те сериалы, которые нестыдно обсуждать в офисе.

На HBO подписано около 40 миллионов человек, отдельные эпизоды «Игры престолов» собирают до 10 млн просмотров, в то время как боксерские поединки намывают в среднем 820 тысяч фанатов – чуть больше 2% от всей аудитории. И нужно учитывать дорогой продакшн: на производство одной трансляции у компании уходит от 1,5 до 3 миллионов долларов. Конечно, ни одному менеджеру в мире не хочется такой конверсии от гигантских затрат.

Еще одна причина: скачок цен на права. Важные трансляции захватили FOX, Showtime и ESPN, плюс на рынок вышел стриминговый сервис DAZN, подписавший восьмилетний контракт на 1 млрд долларов с промоутерами Энтони Джошуа (а еще Каллума Смита, Артура Бетербиева и Александра Усика).

Но отказ HBO не означает поражение бокса перед смешанными единоборствами. В привычном ящике UFC и Bellator смотрят не так мощно, как сериалы или шоу. Рейтинги драк на американском FOX Sports тоже падают.

Скорее, это победа онлайн-платформ перед традиционным телевидением. Месячная подписка на приложение HBO Now стоит столько же, сколько 30-дневный доступ к DAZN и ESPN+. При том что эти два сервиса параллельно с потягушками в ринге показывают две главные лиги MMA, в отличие от канала с «Игрой престолов».

Да, смешанные единоборства еще собирают одномоментно огромную аудиторию к отдельным боям (взять хотя бы рекордную долю Хабиба и Конора на русском ТВ в 7 утра воскресенья), но этот интерес не превращается в тенденцию. Тот же Питер Нельсон с HBO заявил, что канал может вернуться к боксерским трансляциям, но они должны быть топ-уровня: «Если планируется событие мирового масштаба, мы, конечно, включимся в переговоры».

HBO, боксGetty Images

HBO – кабельная платная телекомпания, живущая по подписке. Они строго таргетируют целевую аудиторию и не могут показывать скучное бодание в перчатках тем же людям, которые в конкретных сериалах хотят секс, кровь и инцест. Все это (кроме последнего) есть в MMA, но никак не в классическом боксе. HBO не успел за революцией в единоборствах, но отказаться от устаревшего спорта, превратившегося в невыгодный бизнес, никогда не поздно.

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