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Бокс не нужен даже каналу HBO, который показывал его 45 лет. Но ММА не будет править

Бокс не нужен даже каналу, который показывал его 45 лет. Но ММА не будет править
Данил Тармасинов

19 мин. назад

Большой передел на рынке трансляций с ринга.

Бокс – последний топовый вид спорта, который остался в гангстерских 70-х и не рванул в новое время. Единственное отличие от залов 40-летней давности – в партере запретили курить, в остальном все сохранилось, как в старые-добрые.

Боксеры все так же таскают за собой огромную команду, хотя в остальных видах спорта хватает одного тренера. Промоутеры выглядят так же свиноподобно и максимально отталкивающе, их грязные делишки торчат прямо из карманов пиджаков. Если камера находит в зале девушку или жену спортсмена, то это непременно либо боевая чика с характером, либо кроткая леди с грустными глазами. Ничего не меняется.

Бокс максимально запутан. В нем даже нельзя назвать одного суперчемпиона – нужно обязательно делать сноски: в какой версии, в каком весе, в каком году. И из-за этого в боксе постоянный треш с телеправами – невозможно оплатить один сервис и быть уверенным, что увидишь лучшие поединки. Из-за клановости и дележки влияния промоутеры скидывают трансляции разным каналам и разным телесетям.

HBO, бокс

HBO, боксGetty Images

Во времена, когда эфир не стоил ничего, на ТВ было одно место, которое сохраняло элитарность и историю. HBO оставался домом бокса 45 лет и за это время организовал больше 1000 разных поединков. Еще в 1975-м они продали 500 тысяч трансляций pay-per-view «Триллера в Маниле» между Али и Фрейзером. Показывали бои Мэйуэзера с Де ла Хойей в 97-м и Де ла Хойи с Пакьяо в 2008-м. Делили с извечным конкурентом Showtime продакшн поединков Льюиса с Тайсоном в 2002-м и Мэйуэзера с Пакьяо в 2015-м. Если вы хотя бы чуть-чуть разбираетесь в спорте, то уже облучились от радиоактивности имен.

В конце сентября HBO объявил, что свернет с нового сезона регулярные трансляции бокса и переключится на другие форматы. «Из-за нашего сотрудничества с боксерскими организациями люди забыли, что мы не спортивное ТВ, а сторителлинговая платформа, – сказал исполнительный вице-президент HBO Sport Питер Нельсон. – В будущем вы увидите программы без сценария, длинные документальные фильмы, реалити-шоу, спортивную журналистику, специальные события и много другого уникального контента».

Последним поединком на HBO станет ноябрьский махач петербуржца Дмитрия Бивола в защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе. Проблема косвенно состоит и в этом тоже. В боксе больше нет громких имен, на которые клюют зрители. Бой Бивола годичной давности с новозеландцем Бродхёрстом привлек лишь 341 тысячу зрителей. Сентябрьская битва Эстрады и Оракуды продала лишь 298 тысяч PPV-трансляций – антирекорд HBO за всю историю.

Только за последние пять лет средняя доля телесмотрения упала с 1,016 млн человек до 690 тысяч, и это абсолютно объективные цифры. «Недавние исследования аудитории показали, что бокс перестал быть определяющим фактором для подписки на HBO», – подтверждает Питер Нельсон.

Нужно напомнить, что остается причиной для подписки. Кабельная сеть показывает «Игру престолов», «Мир Дикого запада», «Большую маленькую ложь» и «Настоящего детектива», а раньше пускал в эфир «Секс в большом городе», «Подпольную империю» и «Клан Сопрано» – все те сериалы, которые нестыдно обсуждать в офисе.

На HBO подписано около 40 миллионов человек, отдельные эпизоды «Игры престолов» собирают до 10 млн просмотров, в то время как боксерские поединки намывают в среднем 820 тысяч фанатов – чуть больше 2% от всей аудитории. И нужно учитывать дорогой продакшн: на производство одной трансляции у компании уходит от 1,5 до 3 миллионов долларов. Конечно, ни одному менеджеру в мире не хочется такой конверсии от гигантских затрат.

Еще одна причина: скачок цен на права. Важные трансляции захватили FOX, Showtime и ESPN, плюс на рынок вышел стриминговый сервис DAZN, подписавший восьмилетний контракт на 1 млрд долларов с промоутерами Энтони Джошуа (а еще Каллума Смита, Артура Бетербиева и Александра Усика).

Но отказ HBO не означает поражение бокса перед смешанными единоборствами. В привычном ящике UFC и Bellator смотрят не так мощно, как сериалы или шоу. Рейтинги драк на американском FOX Sports тоже падают.

Скорее, это победа онлайн-платформ перед традиционным телевидением. Месячная подписка на приложение HBO Now стоит столько же, сколько 30-дневный доступ к DAZN и ESPN+. При том что эти два сервиса параллельно с потягушками в ринге показывают две главные лиги MMA, в отличие от канала с «Игрой престолов».

Да, смешанные единоборства еще собирают одномоментно огромную аудиторию к отдельным боям (взять хотя бы рекордную долю Хабиба и Конора на русском ТВ в 7 утра воскресенья), но этот интерес не превращается в тенденцию. Тот же Питер Нельсон с HBO заявил, что канал может вернуться к боксерским трансляциям, но они должны быть топ-уровня: «Если планируется событие мирового масштаба, мы, конечно, включимся в переговоры».

HBO, бокс

HBO, боксGetty Images

HBO – кабельная платная телекомпания, живущая по подписке. Они строго таргетируют целевую аудиторию и не могут показывать скучное бодание в перчатках тем же людям, которые в конкретных сериалах хотят секс, кровь и инцест. Все это (кроме последнего) есть в MMA, но никак не в классическом боксе. HBO не успел за революцией в единоборствах, но отказаться от устаревшего спорта, превратившегося в невыгодный бизнес, никогда не поздно.

Еще одна горячая история из бокса:

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