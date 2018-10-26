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Открытая подготовка Фьюри к бою с Деонтеем – британец сбросил не только вес, но и возраст
Британец в отличной форме.
Непобедимый британский боксер Тайсон Фьюри провел открытую тренировку за месяц до боя с Деонтеем Уайлдером.
Британец показал, что находится в отличной форме и никак не выглядит на свои 30.
Фьюри сразится с Деонтеем Уайлдером 1 декабря в Лос-Анджелесе. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC.
- В ноябре 2015 года Фьюри победил Владимира Кличко и взял титулы IBF, IBO, WBO, WBA super и The Ring.
- Стороны готовились к реваншу, но Тайсон попался на кокаине и завершил карьеру.
- В 2018 году британец вернулся в бокс и уже выиграл 2 боя. Всего у Фьюри 27 побед из 27.
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