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Грузинский боксер Леван Шония побил своего тренера после проигранного боя

Грузинский боксер побил своего тренера после проигранного боя
Eurosport

18 мин. назад

Мужчина принял поражение близко к сердцу.

Грузинский боксер Леван Шония набросился на своего тренера после поражения от болгарина Спаса Генова.

Поединок между Шонией и Геновым проходил в андеркарте боя между супертяжеловесами Кубратом Пулевым и Хьюи Фьюри. Проиграв, грузинский спортсмен сперва накинулся на своего соперника, а затем пошел с кулаками на тренера. Усмирил Левана рефери.

  • Шония выступает в полутяжелом весе.
  • Поражение от Генова – 12-е в карьере грузина.

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