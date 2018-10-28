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Грузинский боксер Леван Шония побил своего тренера после проигранного боя
Мужчина принял поражение близко к сердцу.
Грузинский боксер Леван Шония набросился на своего тренера после поражения от болгарина Спаса Генова.
Поединок между Шонией и Геновым проходил в андеркарте боя между супертяжеловесами Кубратом Пулевым и Хьюи Фьюри. Проиграв, грузинский спортсмен сперва накинулся на своего соперника, а затем пошел с кулаками на тренера. Усмирил Левана рефери.
- Шония выступает в полутяжелом весе.
- Поражение от Генова – 12-е в карьере грузина.
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