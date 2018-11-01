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Тайсон Фьюри – о Владимире Кличко: «Редактировал его профиль в Википедии, пока не забанили»

Фьюри – о Кличко: «Редактировал его профиль в Википедии, пока не забанили»
Eurosport

58 мин. назад

Король ринга и пранков.

Прошло три года со встречи с Владимиром Кличко, а Тайсон Фьюри еще подкалывает старого соперника.

«Да, я редактировал его страничку в Википедии, пока меня не забанили. Я сделал это, потому что хотел доказать: Википедия – публичный сайт, каждый может написать то, что он захочет. К примеру, можно зайти туда и мой профиль отредактировать. Редактировал ли я его? Нет, никогда.

Но кто-то это делает и постоянно пишет, что я отошел на пенсию. Этого я точно не делал. Очевидно, кто-то хочет, чтобы все было так. Возможно, это делает кто-то из Лондона», – поделился Тайсон в интервью
.

1 декабря Фьюри будет не до шуток – предстоит борьба против Деонтея Уайлдера за чемпионство в супертяжелом весе по версии WBC.

  • 28 ноября 2015-го состоялся бой за титул чемпиона в тяжелом весе Кличко – Фьюри.
  • После 12 раундов судьи отдали победу британцу.
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