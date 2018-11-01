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Тайсон Фьюри – о Владимире Кличко: «Редактировал его профиль в Википедии, пока не забанили»
Король ринга и пранков.
Прошло три года со встречи с Владимиром Кличко, а Тайсон Фьюри еще подкалывает старого соперника.
«Да, я редактировал его страничку в Википедии, пока меня не забанили. Я сделал это, потому что хотел доказать: Википедия – публичный сайт, каждый может написать то, что он захочет. К примеру, можно зайти туда и мой профиль отредактировать. Редактировал ли я его? Нет, никогда.
Но кто-то это делает и постоянно пишет, что я отошел на пенсию. Этого я точно не делал. Очевидно, кто-то хочет, чтобы все было так. Возможно, это делает кто-то из Лондона», – поделился Тайсон в интервью
.
1 декабря Фьюри будет не до шуток – предстоит борьба против Деонтея Уайлдера за чемпионство в супертяжелом весе по версии WBC.
- 28 ноября 2015-го состоялся бой за титул чемпиона в тяжелом весе Кличко – Фьюри.
- После 12 раундов судьи отдали победу британцу.
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