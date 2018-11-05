Eurosport
49-летний итальянский боксер Кристиан Дагио умер после первого нокаута в карьере
Поражение обернулось трагедией.
49-летний итальянский боксер Кристиан Дагио умер от травм головы, полученных во время поединка против тайца Дона Пареуанга. Бой проходил в Рангсите, Таиланд.
В 12-м раунде Пареуанг нанес Дагио несколько сильных ударов по голове, после чего итальянец упал на настил. Оправившись от нокдауна, боксер пропустил еще несколько ударов, упал, потерял сознание и не пришел в себя.
Дагио доставили в больницу, где он провел несколько дней в коме с серьезными повреждениями мозга, а затем умер.
- Карьера Дагио насчитывает 189 боев в тайском боксе, 5 боев в ММА и 11 в боксе.
- Поражение от Пареуанга стало первым для итальянца в профессиональном боксе.
- Дагио был очень популярен в Таиланде после переезда туда около 10 лет назад.
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