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Трехкратный чемпион ОИ по боксу Феликс Савон обвиняется в изнасиловании подростка младше 12 лет

Трехкратный чемпион ОИ по боксу обвиняется в изнасиловании подростка младше 12 лет
Eurosport

39 мин. назад

Ужасно.

51-летний кубинский боксер Феликс Савон отправится в тюрьму за отвратительное преступление.

Как передает Boxing Scene, трехкратного олимпийского чемпиона по боксу арестовали, когда власти Кубы получили жалобу от одной из семей. Родители утверждали, что Савон изнасиловал их ребенка – мальчика младше 12-ти лет. Теперь боксеру светит тюремный срок.

В публикации, на которую ссылается Boxing Scene, говорится, что это не первое подобное преступление Савона. Но раньше его прикрывали власти Кубы – из нежелания порочить честь национального чемпиона.

  • Феликс Савон завершил спортивную карьеру в 2001-м.
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