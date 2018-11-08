Трехкратный чемпион ОИ по боксу Феликс Савон обвиняется в изнасиловании подростка младше 12 лет

51-летний кубинский боксер Феликс Савон отправится в тюрьму за отвратительное преступление.

Как передает Boxing Scene, трехкратного олимпийского чемпиона по боксу арестовали, когда власти Кубы получили жалобу от одной из семей. Родители утверждали, что Савон изнасиловал их ребенка – мальчика младше 12-ти лет. Теперь боксеру светит тюремный срок.

В публикации, на которую ссылается Boxing Scene, говорится, что это не первое подобное преступление Савона. Но раньше его прикрывали власти Кубы – из нежелания порочить честь национального чемпиона.

Феликс Савон завершил спортивную карьеру в 2001-м.

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