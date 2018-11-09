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Александр Усик облачился в шарф «Манчестер Сити» на дуэли взглядов с Тони Беллью
Поддержал выступающего за «горожан» соотечественника.
В Манчестере состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов накануне боя между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью.
Усик вышел на дуэль взглядов с розой «Манчестер Сити». Таким образом Усик поддержал друга, полузащитника «горожан» Александра Зинченко, который в этом сезоне редко появляется на поле.
На пресс-конференции Усик пошутил: «Как я побью Беллью в субботу? С любовью».
Бэллью тоже любит футбол и болеет за «Эвертон».
- Бой состоится 10 ноября в Манчестере.
- На кону – пояса украинца WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring в первом тяжелом весе.
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