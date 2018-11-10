Александр Зинченко: «За Александра Усика будет болеть весь «Манчестер Сити»

Перед важным боем украинскому боксеру Александру Усику респектнул земляк из клуба АПЛ – Александр Зинченко.

«Мы сегодня виделись, перед тренировкой заехал к нему, пожелал удачи. К сожалению, не получилось вместе позавтракать, но мы пообщались. Прогноз – только победа. Надеюсь, нокаутом. Но любая победа – это победа.

Мы познакомились буквально полгода назад. Когда Александр бывает в Киеве, один-два раза в неделю старается играть в футбол с мастерами этого спорта, с теми, кто закончил карьеру. Он поддерживает форму и находится на достаточно хорошем уровне. Там мы с ним познакомились и поддерживаем связь.

Наверное, никто не пойдет [на бой из футболистов «Манчестер Сити»], ведь завтра у нас важная игра. В любом случае, я буду смотреть этот бой по телевизору. Могу сказать, что больше чем половина моей команды будет болеть за Усика. Они все и так о нем знают. Все подходили ко мне, говорили, что он просто зверь», – рассказал Зинченко корреспонденту украинской Tribuna.com.

На дуэли взглядов Усик появился в шарфике «Сити». Выглядело это так.

Вечер бокса начнется 10 ноября в 21:00 по Москве.

На кону – пояса украинца WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring в первом тяжелом весе.

Александр Усик облачился в шарф «Манчестер Сити» на дуэли взглядов с Тони Беллью

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