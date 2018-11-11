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Усик нокаутировал Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе

Усик нокаутировал Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 47 мин. назад

Мало кто способен выдержать темп Александра.

В ночь с 10 на 11 ноября в Манчестере состоялся долгий вечер бокса, в котором, в том числе, принимала участие эта пара бойцов.

Украинский спортсмен Александр Усик разделался с британцем Тони Беллью за 8 раундов, не имея абсолютного преимущества. Так, первый раунд остался за Тони, 10-9: не так много панчей (первые 30 секунд вообще прошли без них), зато один мощный удар в грудь от Беллью, после которого Усик даже отступил на пару шагов. Зато с третьего раунда была очевидна доминация украинца, ему хорошо удавались джебы, а своим высоким темпом он окончательно измотал соперника. Все завершилось мощным нокаутом в восьмом раунде. Бой длился 16 минут.

Финальная комбинация от Усика.

Победа.

После поражения Беллью повел себя по-чемпионски: пришел в раздевалку к Усику, поздравил и чмокнул в макушку.

Защищенные пояса.

  • Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и WBC.
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