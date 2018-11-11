Тони Беллью: «Александр Усик – лучший тяжеловес, которого я встречал. Он великий»

В Манчестере в ночь с 10 на 11-е ноября состоялся боксерский бой Усик – Беллью за титул чемпиона в тяжелом весе. Александр победил.

От триумфа украинского спортсмена отделяли 16 минут поединка и 8 раундов, последний из которых завершился нокаутом Тони. Австралийский боксер повел себя достойно – сперва поздравил чемпиона в раздевалке, а потом выразил респект в медиа.

«Усик – великий. Он большой и превосходит тебя по силе. Я сделал все, что мог, но он определенно лучший тяжеловес, которого я только встречал. Он гораздо лучше, чем о нем говорят. Александр нанес мне великопепный удар, а я даже не знаю, смог ли я сделать ему больно. Душераздирающе, потому что на ринге я отдал всего себя. Выкладывался на протяжении 20 лет, и все, конец», – цитирует The Guardian эфир с Беллью на Radio 5 Live.

Усик защитил титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и WBC.

Усик выиграл все 16 боев на профессиональном ринге.

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