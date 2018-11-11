Тони Беллью завершил профессиональную карьеру после боя с Александром Усиком

В ночь с 10 на 11 ноября после поражения от Александра Усика (нокаут в восьмом раунде) Тони Беллью завершил карьеру в спорте.

Бой за титул чемпиона в тяжелом весе длился 16 минут. Австралиец демонстрировал неплохие джебы и удары, но Усик физически вымотал оппонента. Беллью признался, что Александр – лучший тяжеловес, которого он только видел в жизни. О том, что Беллью решил завершить карьеру после поединка, сообщил Sky Sports.

Тони Беллью – экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях (полутяжелый и тяжелый вес).

На счету австралийца 30 побед, два поражения и одна ничья.

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