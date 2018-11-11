Getty Images

Тони Беллью завершил профессиональную карьеру после боя с Александром Усиком

Беллью завершил карьеру после боя с Усиком
Eurosport

1 час назад

Нелегкое поражение.

В ночь с 10 на 11 ноября после поражения от Александра Усика (нокаут в восьмом раунде) Тони Беллью завершил карьеру в спорте.

Бой за титул чемпиона в тяжелом весе длился 16 минут. Австралиец демонстрировал неплохие джебы и удары, но Усик физически вымотал оппонента. Беллью признался, что Александр – лучший тяжеловес, которого он только видел в жизни. О том, что Беллью решил завершить карьеру после поединка, сообщил Sky Sports.

  • Тони Беллью – экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях (полутяжелый и тяжелый вес).
  • На счету австралийца 30 побед, два поражения и одна ничья.
Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Пастрняк хет-триком убрал со льда «кленовые листья» и возглавил снайперскую гонку

02:13
Популярные видео
«Летчики» из Филадельфии загнали в турбину чикагских «ястребов» и устроили самосуд
 168 просмотров2 ч
Эпичнейший момент, как хоккеисты «Миннесоты» и «Анахайма» сбросили краги и вступили в рукопашку
2 432 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться