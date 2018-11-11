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Генсек Федерации бокса Умар Кремлев: «Добьемся реванша Александра Усика с Гассиевым»
С момента боя россиянина и украинца прошло три месяца.
Генеральный секретарь Федерации Бокса России рассказал, какого боя с нетерпением ждет организация.
«Было понятно, что Усик выиграет. Беллью не конкурент ему. Оба боксера показали хороший бой, но уже после четвертого раунда было все видно.
Реванша с Усиком мы обязательно добьемся, независимо от того, в каком весе он будет проведен. Мурату весной предстоит бой, после него уже начнем разговаривать с командой Усика», – цитирует Кремлева «Р-Спорт».
- 12-раундовый бой Усик – Гассиев состоялся 21 июля в 2018-м.
- Украинский спортсмен победил по сумме очков.
- В ночь с 10 на 11 ноября Усик в 8 раунде одолел британца Тони Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона.
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