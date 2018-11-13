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Усик: «Отказался от звания Героя Украины, потому что я не герой. Есть врачи, учителя, ученые»

Усик: «Отказался от звания Героя Украины, потому что я не герой. Есть врачи, учителя, ученые»
Eurosport

56 мин. назад

Сказал, что он обычный парень с района.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему отказался от звания «Герой Украины».

«Потому что я не являюсь героем, на самом деле. Очень много людей, которые сделали больше меня – врачи, которые спасают жизни людей, учителя, которые учат детей, ученые, которые делают какие-то открытия.

Много людей, которые заслуживают какие-то звезды, элементарное внимание и благодарность. Спасибо, для своего народа я и так являюсь героем, так что мне не нужны звезды.

Я обычный парень с района. Непонятно было бы – я б приехал на район, мне б сказали: «Саня, ну ты че», – сказал Усик в интервью русской службе BBC.

«Жахнул бы его по животику». Усик – об отношении к депутатам и их обвинениям в предательстве страны

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