Эвандер Холифилд: «Украинец Александр Усик – лучший боксер своего времени, сейчас его эра»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе-1988 Эвандер Холифилд прокомментировал победу украинца Александра Усика над Тони Беллью.

«Тяжело по одному бою сказать, что знаю все об этом парне, но Усик очень сильно закончил и дрался в каком-то непринужденном стиле, хотя я был более агрессивным. Он провел 12 раундов, когда я готовился к 15. Усик отвечал короткими ударами, но провел не так много комбинаций. Думаю, мои руки быстрее, чем у него.

Не могу сказать, что был бы сильнее Усика, но в категории до 81 кг никто не делал того же, что и я, или казнил соперников так же, как я. Я бы делал это в каждом бою, не бегал и не прятался бы. И когда ты бьешь в тело, тебе больно весь поединок, а не только две-три секунды. Не вижу многого из этого у Усика, и если он перейдет в тяжеловесы, мне кажется, это та часть игры, которой ему нужно будет овладеть. Но это не обесценивает Усика как боксера.

Мы говорим о двух разных эпохах. И это его эра. Этот парень, Усик, – лучший боксер своего времени. Не хочу кого-то обижать и говорить «Я бы сделал с тобой то или это», потому что давайте посмотрим правде в глаза – это действительно то, чего уже никогда не произойдет», – сказал 56-летний Холифилд в интервью BoxingScene.com.

10 ноября Усик победил Беллью, защитил пять поясов и сохранил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

31-летний украинец не проиграл ни одного из 16 боев на профессиональном ринге.

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