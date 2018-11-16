Флойд Мэйуэзер: «Проведем с Насукавой самый дорогой выставочный бой и без ударов ногами»

Флойд Мэйуэзер все-таки готов биться с Тенсином Насукавой, но лишь по правилам бокса.

«Сделаем так, чтобы этот бой состоялся. Правила? Это будет небольшой выставочный бой по правилам бокса. Никаких ударов ногами.

Я минут девять слегка подвигаюсь с этим парнем. Безусловно, это будет самый дорогой выставочный бой в истории. Итоговая сумма? Эти деньги слишком хороши, чтобы от них отказаться, если бой пройдет по правилам Флойда.

Все элементарно. Я завершил профессиональную карьеру, но по-прежнему свечусь по всему свету и зарабатываю тонны денег», – цитирует Флойда TMZ.

Мэйуэзер-младший выиграл все 50 боев на профессиональном ринге.

20-летний Насукава тоже идет без поражений: 27 из 27 в кикбокскинге и 4 из 4 в ММА.

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