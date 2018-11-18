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Флойд Мэйуэзер все же подерется с японцем Тенсином Насукавой 31 декабря, но по правилам бокса

Мэйуэзер все же подерется с японцем 31 декабря, но по правилам бокса
Eurosport

9 мин. назад

Флойд выторговал себе все условия для победы.

Президент промоушена Rizin Нобуюки Сакакибара заявил, что бой между Флойдом Мэйуэзером и Тенсином Насукавой все же состоится.

«Это будет неофициальный бой, его не засчитают в статистику спортсменов, это выставочный поединок. Но, по крайней мере, это не будет спаррингом, оба будут драться с целью нокаутировать друг друга», – сказал Сакакибара журналистам в аэропорту Токио.

«Не думаю, что снова отменим бой, если только не возникнут непредвиденные обстоятельства типа каких-то природных катастроф», – добавил президент Rizin.

Он также подтвердил, что Мэйуэзер и Насукава будут сражаться по обычным правилам бокса без ударов ногами. Это создаст трудности для японского спортсмена, который до перехода в смешанные единоборства не проиграл ни одной из 28 встреч в кикбоксинге.

Сакакибара уточнил, что контракт Флойда остался на прежних условиях и является самым крупным в истории выставочных боев, но не назвал точную сумму.

  • Мэйуэзер и Насукава встретятся в Японии 31 декабря.
  • Ранее сообщалось, что американец дебютирует в ММА, но спустя 2 дня Флойд опроверг факт поединка в смешанных единоборствах.

«Что за мелкий *** [пенис] с тобой?» Никто не знает соперника Мэйуэзера, а он хочет стать тараканом

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