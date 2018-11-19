Бой Мэнни Пакьяо и Эдриена Бронера пройдет 19 января в Лас-Вегасе
Пакмэн вновь выйдет на ринг.
Филиппинский чемпион мира Мэнни Пакьяо проведет бой против Эдриена Бронера, который владеет чемпионскими поясами в четырех дивизионах.
Поединок пройдет в Лас-Вегасе 19 января, его покажут через систему платных трансляций Pay-Per-View на телеканале Showtime.
- Пакьяо победил в 60 поединках, семь раз проиграл и два боя свел к ничьей.
- У Бронера 33 победы, три поражения и одна ничья. Один поединок признан несостоявшимся.
- Последний бой Пакьяо выиграл техническим нокаутом против Лукаса Матиссе, Бронер свел к ничьей поединок с Джесси Варгасом.
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