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Бой Мэнни Пакьяо и Эдриена Бронера пройдет 19 января в Лас-Вегасе

Бой Пакьяо и Бронера пройдет 19 января в Лас-Вегасе
Eurosport

1 час назад

Пакмэн вновь выйдет на ринг.

Филиппинский чемпион мира Мэнни Пакьяо проведет бой против Эдриена Бронера, который владеет чемпионскими поясами в четырех дивизионах.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе 19 января, его покажут через систему платных трансляций Pay-Per-View на телеканале Showtime.

  • Пакьяо победил в 60 поединках, семь раз проиграл и два боя свел к ничьей.
  • У Бронера 33 победы, три поражения и одна ничья. Один поединок признан несостоявшимся.
  • Последний бой Пакьяо выиграл техническим нокаутом против Лукаса Матиссе, Бронер свел к ничьей поединок с Джесси Варгасом.
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