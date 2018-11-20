«Я провел уже 8 спаррингов, прогресс на лицо». Отец Конора Макгрегора дебютирует в боксе в 59 лет

Отец Конора Тони проведет благотворительный бой с 24-летним радиоведущим Йоном Шиэном, который первым бросил вызов Макгрегору-старшему. Тони согласился, объяснив решение тем, что больше всего в жизни он ненавидит «мелочь и вызовы».

Поединок состоится 15 декабря и станет первым для уже немолодого джентльмена. Тони только в этом году начал боксерские тренировки.

«Я провел уже восемь спаррингов, прогресс на лицо. Мне очень нравятся тренировки. Я учусь наносить удары и начинаю ценить науку бокса.

В этот период моей жизни я просто хочу стать здоровым. Вы видите, как ребята запускают здоровье, когда доживают до моего возраста, и я не хочу, чтобы это случилось со мной», – цитирует Тони The Sun.

Его сын тоже провел один боксерский поединок, в котором уступил Флойду Мэйуэзеру.

В ММА дела не лучше, Хабиб Нурмагомедов победил его техническим нокаутом в октябре 2018 года.

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