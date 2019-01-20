Мэнни Пакьяо победил Эдриена Бронера и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо защитил титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у американца Эдриена Бронера по очкам единогласным решением судей.

Пакьяо впервые защитил чемпионский пояс WBA, который завоевал в прошлом бою благодаря победе над аргентинцем Лукасом Матиссе техническим нокаутом в седьмом раунде. Теперь в активе 40-летнего филиппинца 61 победа (39 нокаутом), 7 поражений и две ничьи. Он – единственный боксер в истории, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

29-летний Бронер потерпел четвертое поражение при 33 победах (24 нокаутом) и одной ничьей. Американец становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

Бронер не выиграл третий поединок подряд – в июле 2017 года он уступил американцу Майки Гарсии по очкам, а в апреле прошлого года свел вничью поединок с еще одним представителем США – Джесси Варгасом.

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