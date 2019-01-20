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Эдриен Бронер – после поражения от Пакьяо: «Вообще-то я выиграл. А теперь время для секса и денег»
Этот парень чересчур уверен в себе.
Американский боксер Эдриен Бронер не согласился с решением судей, которые присудили ему поражение в поединке с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
«Я побил Пакьяо, и все это видели. Я контролировал ход боя, а он потерялся. Я нанес ему больше чистых ударов, я выиграл. Что они пытаются сделать, так это снова провести бой между Пакьяо и Флойдом и срубить денег. Но все круто, меня это не беспокоит.
А прямо сейчас пришло время для секса и денег», – сказал Бронер после боя.
- Бронер проиграл Пакьяо единогласным решением судей – 111: 117, 112: 116, 112: 116.
- Пакьяо сохранил за собой титул чемпиона мира по версии WBA.
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