Эдриен Бронер – после поражения от Пакьяо: «Вообще-то я выиграл. А теперь время для секса и денег»

Американский боксер Эдриен Бронер не согласился с решением судей, которые присудили ему поражение в поединке с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Я побил Пакьяо, и все это видели. Я контролировал ход боя, а он потерялся. Я нанес ему больше чистых ударов, я выиграл. Что они пытаются сделать, так это снова провести бой между Пакьяо и Флойдом и срубить денег. Но все круто, меня это не беспокоит.

А прямо сейчас пришло время для секса и денег», – сказал Бронер после боя.

Бронер проиграл Пакьяо единогласным решением судей – 111: 117, 112: 116, 112: 116.

Пакьяо сохранил за собой титул чемпиона мира по версии WBA.

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