На Крещение Николай Валуев искупался в проруби с системой подогрева

Экс-боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев на Крещение нырнул в прорубь, вода в которой перманентно нагревалась.

Бывший боец несколько раз опустился под воду, покряхтывая «хорошо!» и перекрещиваясь. На заднем плане можно увидеть небольшой фонтанчик – это бьющий из-под воды ключ, согревающий ее.

Валуев – экс-чемпион мира в тяжелом весе, сейчас депутат Государственной думы (с 2011 года).

Валуев завершил карьеру в 2010 году. На профессиональном ринге он выиграл 50 боев из 52 (34 – нокаутом).

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