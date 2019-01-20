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На Крещение Николай Валуев искупался в проруби с системой подогрева

На Крещение Валуев искупался в проруби с системой подогрева
Eurosport

8 ч. назад

Дань традициям + комфорт.

Экс-боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев на Крещение нырнул в прорубь, вода в которой перманентно нагревалась.

Бывший боец несколько раз опустился под воду, покряхтывая «хорошо!» и перекрещиваясь. На заднем плане можно увидеть небольшой фонтанчик – это бьющий из-под воды ключ, согревающий ее.

  • Валуев – экс-чемпион мира в тяжелом весе, сейчас депутат Государственной думы (с 2011 года).
  • Валуев завершил карьеру в 2010 году. На профессиональном ринге он выиграл 50 боев из 52 (34 – нокаутом).
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