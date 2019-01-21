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Сергей Ковалев: «Обвинения в избиении девушки – это спектакль»

Ковалев: «Обвинения в избиении девушки – это спектакль»
Eurosport

15 ч. назад

Боксер отметил, что инцидент якобы произошел летом, а всплыл накануне его боя.

Бывший чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев впервые отреагировал на обвинение в избиении девушки.

«Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости касаемо меня, хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет не совсем в лицеприятной форме.

Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареса?» – написал Ковалев в инстаграме.

  • О том, что Ковалев может попасть в тюрьму за избиение девушки, 18 января сообщило издание TMZ.
  • Реванш Ковалева против мексиканца Сауля Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе.

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