Чемпионка мира по боксу из Казахстана вызвала на бой Сергея Шнурова за стихотворение о Волочковой
Какие страсти.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об экс-балерине, а сейчас светской львице Анастасии Волочковой.
«Кто талантом небогат,
Ну, а че такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте ляжки.
На лице, – мерси баку,
Ленточка на письке.
К вам рекою потекут
Лайки и подписки», – написал Шнуров в инстаграме.
Неожиданной защитницей Волочковой выступила чемпионка мира по боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова: «Анастасия Волочкова приходила на мою открытую тренировку перед первым боем и произвела впечатление простого и открытого человека. То, что я читаю о ней в СМИ, не соответствует действительности. Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек.
Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение», – ответила Фируза Сергею в той же соцсети.
- Шарипова выступает за Казахстан.
- Из 10 поединков в профессиональном боксе она выиграла 9, 4 из них – нокаутом.