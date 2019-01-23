Чемпионка мира по боксу из Казахстана вызвала на бой Сергея Шнурова за стихотворение о Волочковой

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об экс-балерине, а сейчас светской львице Анастасии Волочковой.

«Кто талантом небогат,

Ну, а че такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

На лице, – мерси баку,

Ленточка на письке.

К вам рекою потекут

Лайки и подписки», – написал Шнуров в инстаграме.

Неожиданной защитницей Волочковой выступила чемпионка мира по боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова: «Анастасия Волочкова приходила на мою открытую тренировку перед первым боем и произвела впечатление простого и открытого человека. То, что я читаю о ней в СМИ, не соответствует действительности. Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек.

Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение», – ответила Фируза Сергею в той же соцсети.

Шарипова выступает за Казахстан.

Из 10 поединков в профессиональном боксе она выиграла 9, 4 из них – нокаутом.

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