Василий Ломаченко голыми руками расчистил снег и в одних трусах сел пить кофе среди сугробов
Холода Василию нипочем.
Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в инстаграме видео, где он в одних трусах пьет кофе на морозе.
Перед тем, как сесть на стул, боксер голыми руками разгреб целую кучу снега. Затем Василий удобно расположился на сиденье и приготовился отхлебнуть из чашечки с кофе.
- 8 декабря 2018 года Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO и The Ring.
- Ломаченко – кум другого известного украинского боксера, Александра Усика.
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