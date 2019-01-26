«Вы совсем там ****** [обалдели]?» Сергей Шнуров ответил чемпионке мира, вызвавшей его на ринг

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ответил чемпионке мира по боксу Фирузе Шариповой, которая ранее вызвала его на поединок.

«Мы всего уже, что можно, повидали,

Не скулили от растущего оброка,

Жили мы всегда при феодале,

Назвывал себя по-разному он тока.

То генсек, то президент, то батя,

Но по сути все одно и тоже.

Да какая разница, ***** [заниматься сексом], а,

В телевизоре торчит какая рожа?

Но теперь сложился класс дворяне,

Судя по тому, кругом дуэли.

Я спрошу от смелости, по пьяни, –

Вы чего, совсем там ****** [обалдели]?

В романтическую впали эру?

Вам салонов да приемов мало?

«Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру,

Я вам разобью ваше ***** [лицо]».

Что ни слово, то в гранитище отлито.

Меня вызвали, как минимум, уж трое.

Вы товарищи, ***** [заниматься сексом] мой *** [половой орган], элита,

Как положено при феодальном строе», – написал Шнуров в инстаграме.

Шарипова бросила вызов Шнурову после того, как тот в очередном стихотворении высмеял балерину Анастасию Волочкову.

Конфликт Шнурова и Шариповой стал темой для очередного выпуска передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом рассказала сама Фируза в инстаграме.

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